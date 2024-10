Wintersemester 2024/25 - Mehr Erstsemester im Lehramtsstudium an Berliner Universitäten zugelassen

Do 10.10.24

picture alliance/dpa/J.Kalaene Audio: rbb24 Inforadio | 10.10.2024 | Kirsten Buchmann | Bild: picture alliance/dpa/J.Kalaene

An den Berliner Universitäten sind zum Wintersemester 2024/25 mehr Lehramtsstudienanfängerinnen und -anfänger zugelassen worden. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der zugelassenen Bewerbungen um knapp 200 auf 5.700, wie aus vorläufigen Daten der Universitäten auf rbb-Anfrage hervorgeht. Nicht zugelassen wurden laut einem Zwischenstand von September rund 1.700 Bewerbungen für ein Lehramtsstudium. Zulassungsbeschränkt ist an der Freien Universität und an der Humboldt-Universität zum Beispiel das Grundschullehramtsstudium. Die Humboldt-Universität kann nicht allen Lehramts-Bewerbern etwa für Geographie und Philosophie/Ethik Studienplätze anbieten. Andererseits blieben an der Humboldt-Uni in einigen Fächern wie Physik Lehramtsstudienplätze frei. Es fehlen genügend Interessenten.

Zahl der Bewerbungen ging insgesamt zurück

Die Zahl der Bewerbungen für Lehramtsstudienplätze an den Berliner Universitäten ging insgesamt zurück, um rund 1.200 gegenüber dem Wintersemester 2023/24. Die Technische Universität verzeichnet für ihre Lehramts-Studienplätze zu wenig Nachfrage. Ihr zufolge kommen aber aus anderen Hochschulen Erstsemester hinzu, die an der TU Arbeitslehre als Zweitfach studieren. An den Berliner Universitäten liegt das Angebot an Lehramtsstudienplätzen zum Wintersemester 2024/25 bei rund 3.300. Üblich ist es laut der Freien Universität, deutlich mehr Bewerberinnen und Bewerber zuzulassen, denn nicht alle nehmen ihren Platz auch an.

Die schwarz-rote Landesregierung in Berlin strebt laut ihrem Koalitionsvertrag an, die Zahl der Lehramtsabsolventen zu steigern, um "dem wachsenden Bedarf an Lehrkräften zu begegnen". Langfristiges Ziel sind mindestens 2.500 Lehramtsabsolventinnen und Absolventen pro Jahr. Zum laufenden Schuljahr konnten rund 700 Lehrerstellen an den Berliner Schulen nicht besetzt werden.