Wegen Bauarbeiten wird die stark befahrene Heerstraße in Berlin-Spandau für mehrere Tage gesperrt. Ihre Fahrbahn soll zwischen Gatower Straße und Wilhelmstraße erneuert werden, wie das Bezirksamt Spandau mitteilte. Dazu muss das Teilstück der Heerstraße von Freitagabend 18 Uhr bis Montagfrüh 5 Uhr komplett gesperrt werden.



Betroffen sei eine Länge von 350 Metern, wie Baustadtrat Thorsten Schatz erklärte. Ziel sei, die betroffene Fläche schnell und effizient zu sanieren. De Asphaltbinderschicht und die Asphaltdeckschicht werden abgefräst und erneuert. Die Markierung wird anschließend wiederhergestellt.



Der Verkehr wird während der Sperrung in westlicher Richtung über die Gatower Straße und den Brunsbütteler Damm umgeleitet. Stadteinwärts erfolgt die Umleitung über den Magistratsweg und den Brunsbütteler Damm. Die Bushaltestellen der BVG-Linie M49 und X49 werden während der Sperrung verlegt: stadteinwärts in die Wilhelmstraße, stadtauswärts in die Gatower Straße nahe der Kreuzung Heerstraße.