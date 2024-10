Feuer in Uni-Gebäude gelegt - ein Jahr Haft für 37-Jährigen

Vorfall im Juni an TU Berlin

Weil er in einem Gebäude der Technischen Universität (TU) Berlin ein Feuer gelegt hat, ist ein 37 Jahre alter Mann zu einem Jahr Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten sprach den Angeklagten am Mittwoch der versuchten schweren Brandstiftung und der Sachbeschädigung schuldig. Der wohnungslose Mann, der durch Ballspielen im Gebäude gestört habe und des Hauses verwiesen wurde, habe aus Verärgerung Benzin verschüttet, sein T-Shirt auf einen Holztisch gelegt und angezündet , begründete der Richter. Ein Sachschaden von 1.600 Euro sei entstanden.

Mann legt Feuer in TU - Kleidung auf Tisch angezündet

Der vorbestrafte Angeklagte war erheblich alkoholisiert, als er sich am Abend des 17. Juni in das TU-Hauptgebäude in Berlin-Charlottenburg begab. Laut Ermittlungen forderte er anwesende Studenten auf, das Audimax-Foyer zu verlassen.



Er habe dann aus einem Kanister Benzin auf Mobiliar und dem hölzernen Fußboden verschüttet. Als er sein T-Shirt anzündete, sei ein "großer Feuerball" entstanden, wobei allerdings nur das Kleidungsstück eigenständig weitergebrannt habe. Sicherheitsmitarbeiter der Universität hätten den Mann überwältigt und den Brand schnell gelöscht.