Mann legt Feuer in TU - Kleidung auf Tisch angezündet

In der Technischen Universität (TU) Berlin ist am späten Montagabend ein Feuer gelegt worden. Ein 36 Jahre alter Mann wurde wegen mutmaßlicher Brandstiftung festgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Er habe demnach zunächst Benzin aus einer Flasche auf Holztische und Fußboden verschüttet. Danach legte er den Angaben zufolge seine Oberbekleidung auf die Tische und zündete sie an. Sicherheitskräfte der TU konnten das Feuer löschen und den Tatverdächtigen festhalten, bis die Polizei kam, hieß es. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.