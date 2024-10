So sollen spezielle Arzt-Assistenten, die "Physician Assistants" Aufgaben übernehmen, für die kein medizinisches Studium notwendig ist, die bislang aber von Ärzten in den Sprechstunden wahrgenommen werden, wie MZL-Geschäftsführerin Charlotte-Bettina Böttcher dem rbb sagte. So sollen sich die Assistenten beispielsweise darum kümmern EKGs zu schreiben, die Lungenfunktion von Patienten messen oder auch Langzeit-Blutdruckmessungen betreuen, so Böttcher.

Außerdem sollen ab November sogenannte Case-Manager zum Einsatz kommen, erklärte Böttcher. Diese seien "Kümmerer", die Patienten nach einem Krankenhausaufenthalt unterstützen sollen. Die Case Manager sollen die Patienten beispielsweise besuchen und dem Hausarzt dadurch Informationen zur Genesung überbringen, ohne dass die Patienten die Praxis aufsuchen müssen.

Das Medizinische Zentrum Lübbenau ist deutschlandweit einer von drei Standorten, an denen das Konzept zwei Jahre lang getestet wird. Finanziert wird das Projekt durch die Ersatzkassen, beispielsweise Techniker Krankenkasse, DAK oder auch Barmer.

Der Verband der Ersatzkassen hofft darauf, dass das Konzept, das in Lübbenau erprobt wird in anderen Regionen Deutschlands fortgesetzt werden kann, also gewissermaßen eine Blaupause zu bekommen, wie Rebecca Zeljar vom Verband sagte. "Das Optimum wäre, das in die normale Regelversorgung zu übernehmen", so Zeljar. Das sehe sie zwar noch nicht direkt nach der Testphase in zwei Jahren, sollte sich das Konzept aber bewähren könne Lübbenau ein deutschlandweites Vorbild sein, so Zeljar.