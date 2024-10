"Am Hungerknick erkennt man, ob der Igel untergewichtig ist"

So 27.10.24 | 08:02 Uhr

Lea Schmitz: Es sind Insektenfresser. Bedingt durch den Klimawandel, durch Pestizide und den Lebensraumverlust haben wir immer weniger Insekten, was den Igeln zu schaffen macht. Sie finden keine Nahrung mehr. Dazu kommt beispielsweise, dass Mähroboter im Einsatz sind, die den Igel massiv verletzen können. Die Gärten sind auch total aufgeräumt und geordnet, wo sie kaum Nahrung und Unterschlupf finden.

rbb: Frau Schmitz, warum geht es den Igeln momentan so schlecht?

Die Igel-Rettungsstation in Königs Wusterhausen hat Bilanz gezogen - rund 100 Igel wurden über den Winter aufgepäppelt. Einige von ihnen waren schwer verletzt. Sie sollen nach Ostern wieder freigelassen werden. Aber auch danach gibt es genug Arbeit.

Rettungsstation in Königs Wusterhausen

Milch auf keinen Fall. Beim Igelfutter muss man auch schauen, weil oft Getreide oder Obst enthalten sind. Wir empfehlen Katzenfutter mit einem hohen Fleischanteil, also Katzenfeuchtfutter. Damit kann man schon mal zufüttern. Man muss halt gucken, ist der Igel wirklich nur dünn oder ist er vielleicht sogar krank oder verletzt? Dann sollte man auf jeden Fall zu einem igelkundigen Tierarzt oder eine Auffangstation kontaktieren.

Anfang November sollte der Igel um die 500 Gramm wiegen. Das ist so eine Richtschnur, damit er in den Winterschlaf gehen kann. Wenn er deutlich weniger wiegt, braucht er auf jeden Fall Hilfe. Man erkennt es daran, dass der Igel nicht rundlich birnenförmig ist, sondern er wirkt eingefallen. Es gibt eine Art Knick im Genick, den sogenannten Hungerknick. Daran erkennt man auch, dass er untergewichtig ist.

Igel-Hilfe in der Region

Gibt es etwas, was man auf gar keinen Fall machen sollte?

Auf gar keinen Fall sollte man, wie gesagt, falsch zufüttern und sich vorher erkundigen oder lieber gar nicht füttern, bevor man dem Igel irgendetwas anbietet, was ihm schadet. Wichtig ist zum Beispiel auch, wenn man ihn sichert, muss man immer dran denken, dass es Wildtiere sind. Man sollte nur eingreifen, wenn der Igel wirklich Probleme hat und in Gefahr ist. Wenn man ihn in einer Kiste reinholt und warmstellt, sollte man vorher gucken, ob zwischen den Stacheln Fliegeneier sind und diese absammeln. Im Warmen können sich die Tiere sonst entwickeln und das kann richtig gefährlich werden.