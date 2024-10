"Wir sind mit diesem Häusermeer noch lange nicht am Ende"

Rund um das Königsgrab von Seddin in der Prignitz haben Wissenschaftler Wohnhäuser aus der Bronzezeit entdeckt. Sie gehen davon aus, dass es sich um eine Großsiedlung handelt.

Archäologische Funde in der Prignitz

rbb: Was haben Sie nach dem Sensationsfund der "Königshalle" im vergangenen Jahr nun bei den Grabungen gefunden?

Immo Heske: Wir haben in diesem Jahr sieben Häuser gefunden. Zwei hatten wir schon, darunter die Halle des Königs, und jetzt sind wir in unserer Liste bei Haus neun.

Was wissen Sie schon über die Häuser?

Patrick Maier: Die Hausgrundrisse bestehen aus Wandgräbchen und/oder Pfostenkonstruktionen, also Holzpfosten, die im Boden steckten. Die Breiten dieser Häuser liegen meist zwischen sechs und sieben Meter und alle diese Häuser – das ist sehr typisch für die jüngere Bronzezeit – sind West-Ost-ausgerichtet. Aktuell handelt es sich nach unserer Ansicht ausnahmslos um Wohnhäuser, die aber nicht nur fürs Wohnen, sondern auch für kleinere Tätigkeiten zur Verfügung standen, auch zum Teil als Arbeitsplatz und für die Nahrungszubereitung. Wir haben einiges an Fundmaterial, darunter einen relativ schönen Befund mit verkohlten Eichelresten, die für die Ernährung eine gewisse Rolle in der Bronzezeit gespielt haben.