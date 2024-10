Drei Jugendliche aus Berlin sind im Sport- und Erholungspark Strausberg im Kreis Märkisch-Oderland Opfer eines rassistischen Übergriffs geworden. Zuerst hatte die "BZ" berichtet.

Nach Angaben der Polizei vom Dienstag war dort am vergangenen Wochenende ein Berliner Sportverein zu Gast. Drei Teilnehmer des Trainingscamps im Alter von 14 Jahren seien am Samstag zu Fuß auf dem Gelände unterwegs gewesen. "Zwei augenscheinlich Jugendliche haben sich dann dieser Personengruppe angenähert und diese mit rassistischen Vorwürfen belegt", sagte ein Polizeisprecher dem rbb. "Auch Pyrotechnik wurde in Richtung der drei Sportler geworfen. […] Die rassistischen Vorwürfe galten offensichtlich einem 14-jährigen Deutschen. Dieser ist gebürtiger Kameruner." Verletzte habe es nicht gegeben.