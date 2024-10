Die Polizei in Brandenburg wirbt mit Deutschrap um Auszubildende. Im Internet hat die Brandenburger Polizei aktuell ein Rapvideo veröffentlicht, das den Titel "Bewirb Dich" trägt.

Zeilen wie "Ey Du siehst sicher ziemlich fresh aus in ner blauen Uniform" und "Du hast ne Brille oder Tattoos, ist doch heute normal. Und ob das wirklich ein Problem ist, hey das schauen wir dann mal", sind in dem Song zu hören. Zu sehen sind in dem an ein Gangster-Rap-Video erinnernden Clip neben Streifenwagen auch Wasserwerfer, ein aggressiv bellender Polizeihund, ein Spezialeinsatzkommando mit Maschinengewehren, ein Boot der Wasserschutzpolizei, muskulöse Männerkörper sowie gleich mehrfach ein in Szene gesetzer Frauenhintern in enger Sportkleidung.