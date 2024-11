Die Berliner Staatsanwaltschaft hat einen Mann wegen "aufwieglerischen Landfriedensbruchs und Widerstands" angeklagt, der an Tumulten nach einem tödlichen Streit um einen Parkplatz in Berlin beteiligt gewesen sein soll. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Ein inzwischen 30 Jahre alter Mann soll im Juli in Gesundbrunnen einen 37-Jährigen erstochen haben, nachdem sich die beiden über einen Parkplatz stritten. Der Ältere soll zuvor den Parkplatz mit einem Transporter blockiert haben.