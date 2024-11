Mensch stirbt bei Brand in Berlin-Hellersdorf

Eine Person ist in Berlin-Hellersdorf durch einen Brand ums Leben gekommen.

Wie ein Feuerwehrsprecher dem rbb sagte, hat es am frühen Mittwochmorgen in einer Wohnung im vierten Stock eines sechsgeschossigen Hauses in der Lichtenhainer Straße gebrannt. Aus der Wohnung sei eine leblose Person geborgen worden. Zum Geschlecht konnte der Sprecher keine Angaben machen. Auch die Ursache für das Feuer sei noch unklar.

Die Feuerwehr war mit 26 Kräften im Einsatz.