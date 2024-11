Polizei sichert Spuren in Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Marienfelde

Einschusslöcher in Jalousie?

Do 14.11.24 | 14:13 Uhr

Mögliche Einschusslöcher in einer Jalousie einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Marienfelde haben am Donnerstag zu einem Polizeieinsatz geführt.

Ein Mitarbeiter habe bei seinem Rundgang durch das Gebäude Beschädigungen festgestellt, die auf Einschusslöcher schließen ließen, sagte eine Polizeisprecherin. Zur konkreten Anzahl lagen ihr nach eigenen Angaben noch keine Informationen vor.

Experten des Landeskriminalamtes sicherten laut Sprecherin vor Ort Spuren. Die Polizei sei am späten Donnerstagvormittag informiert worden. Bisher ist laut Polizeisprecherin unklar, von wem und wann die Schüsse abgegeben sein könnten. Es gebe bislang keine Zeugen, die Schüsse vernommen hätten.