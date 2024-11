Eine 24-jährige Kita-Erzieherin ist am Dienstagmittag in Berlin-Pankow auf dem Gelände einer Kita von einem Unbekannten angegriffen worden.



Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, forderte die Erzieherin den Mann zunächst auf, auf das Kita-Gelände in der Stahlheimer Straße im Ortsteil Prenzlauer Berg zu kommen. Weil sie ihn keinem Kind zuordnen konnte, habe sie ihn aufgefordert, wieder zu gehen und ihm mit der Polizei gedroht. Daraufhin habe der Unbekannte der Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sich dann in Richtung Wisbyer Straße entfernt.



Die Erzieherin wurde im Gesicht verletzt und habe deutlich unter dem Eindruck des Geschehens gestanden, teilte die Polizei weiter mit. Die Ermittlungen dauern an.