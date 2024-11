Mann schießt in der Turmstraße in die Luft und auf ein Fahrzeug

Am Mittwochnachmittag hat ein Mitarbeiter eines Werttransportunternehmens in Berlin-Moabit mehrere Schüsse in die Luft und auf ein Fahrzeug abgegeben. Das sagte eine Polizeisprecherin dem rbb.

Verletzt worden sei niemand. Zwei Männer seien vorläufig festgenommen worden, erklärte sie weiter. Derzeit ist die Turmstraße zwischen Gotzkowsky- und Emdener Straße gesperrt.

Die Hintergründe der Tat seien völlig unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.