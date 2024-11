Die Polizei hat am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr in Berlin-Köpenick einen 41-Jährigen in seiner Wohnung festgenommen, der am Mittwoch auf zwei Imbisslokale geschossen und dabei einen Mann schwer verletzt haben soll. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Der Schütze war am Mittwochvormittag zunächst geflüchtet. Nach einem Bericht der Zeitung "B.Z." wurde die Wohnung des Mannes unweit des Tatorts bereits am Mittwochabend durchsucht. Am Donnerstag soll er sich bei einem Psychiater gemeldet haben.