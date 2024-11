Zwei Radfahrer sind nach Verkehrsunfällen in Berlin jetzt ihren schweren Verletzungen in Krankenhäusern erlegen.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kollidierte ein 63-jähriger Radler am 1. November in Wittenau bei einem Spurwechsel mit einem Auto. Hierbei zog er sich Kopfverletzungen zu. Er wurde in eine Klinik gebracht. Am Freitag starb er dort an den Unfallfolgen.

Ebenfalls am Freitag verstarb ein 17 Jahre alter Radfahrer. Er verunglückte am 9. November in Pankow. Zeugenaussagen zufolge soll nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei der 17-Jährige von der rechten Fahrbahnseite mit seinem unbeleuchteten Fahrrad vom Gehweg auf die Fahrbahn gefahren sein, um die Mühlenstraße zu überqueren. Dabei wurde der Radfahrer vom Autofahrer getroffen, erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und kam auf die Intensivstation eines Krankenhauses. Dort erlag er am Freitag seinen schweren Verletzungen.