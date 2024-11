Laut Mitbegründer Rolf Riedle haben auch viele Köche aufgegeben. Aus der Mühlberger Ecke gebe es gar keine Gaststätte mehr. "Viele sind so, dass sie gerade mal Personal für sich selber haben", sagt Riedle. Er freue sich aber, dass es in diesem Jahr zwei neue Köche gebe. "Und wir haben schon Kontakt zu anderen Gaststätten aufgenommen."

Standen vor der Corona-Pandemie noch bis zu 17 Köche aus Brandenburg und Sachsen auf dem Marktplatz, waren es in diesem Jahr neun. Es sei auch eine Herausforderung, Köche zu finden, die sich an einem Tag mit Novemberwetter präsentieren, sagt Bürgermeisterin Anja Heinrich (CDU).

Die traditionelle Suppenmeile in Elsterwerda (Elbe-Elster) im Süden Brandenburgs hat am Mittwoch wieder zahlreiche Besucher angezogen - allerdings kämpft die Veranstaltung auf dem Marktplatz mit einem Rückgang beim Angebot.

Bürgermeisterin Anja Heinrich ist froh, dass nach den Jahren der Corona-Pandemie die Veranstaltung wieder anläuft. 2020 musste die Suppenmeile abgesagt werden, im zweiten Coronajahr 2021 konnte sie wieder stattfinden, allerdings in eingeschränkter Form. So konnten die Suppen nicht vor Ort gegessen werden. Die Besucher mussten mit Behältern nach Elsterwerda kommen, um das Gekaufte mit nach Hause zu nehmen.

Die Veranstaltung zieht seitdem jährlich am Buß- und Bettag hunderte Besucher aus der Grenzregion nach Elsterwerda. Dass vor allem Sachsen kommen, liegt daran, dass im benachbarten Bundesland an dem Tag ein Feiertag ist. "Das ist ein Selbstläufer geworden", sagt Rolf Riedle.

1995 wurde der Buß- und Bettag als gesetzlicher Feiertag zur Finanzierung der Pflegeversicherung in allen Bundesländern außer in Sachsen abgeschafft .

Doch auch in den Jahren danach standen viele mit Weidenkorb, Schüsseln und Eimern in den Schlangen, um ihre Einkäufe mitzunehmen, so auch diesmal. Der Andrang ist groß. Manche müssen Wartezeiten bis zu 30 Minuten in Kauf nehmen.

So eine Suppenmeile gibt es in in Brandenburg seit einigen Jahren auch in Doberlug-Kirchhain (ebenfalls Elbe-Elster), sowie beispielsweise im sächsischen Naundorf bei Oschatz und in Gießen (Hessen).