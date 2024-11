Viele Jahre stand das denkmalgeschützte Gebäude am Bahnhof in Wittenberge leer. Es wird nun aber saniert - auch mit Blick auf die Landesgartenschau 2027. Es soll ein multifunktionales und lebendiges Gebäude entstehen. Von Franziska Tenner und Philipp Rother

Lange schien es, als wäre die Sanierung des Gebäudes für die Kleinstadt mit ihren 17.000 Einwohnerinnen und Einwohnern eine zu große Aufgabe. Seit Juni des vergangenen Jahres wird das markante Gebäude nun aber erneuert. Es soll wieder so werden, wie es ursprünglich gebaut wurde. Viele Wände wurden deshalb bereits herausgerissen. "Es wurden immer wieder Sachen eingebaut und dann auch ausgebaut", erklärt Projektleiter Martin Röhr: "Wir haben die alte Struktur in diesem Haus wieder hervorgeholt, haben das Haus wieder leben lassen, atmen lassen." Das historische Ambiente des Gebäudes mit den Oberlichtern, den alten Treppenhäusern und den imposanten Decken- und Wandverkleidungen soll in jedem Fall erhalten bleiben.

Nach der Wende schlossen in Wittenberge drei Großbetriebe - Arbeitslosigkeit und Abwanderung waren groß, die kommunalen Kassen leer. Die Einwohnerzahl sank von 30.000 im Jahr 1990 auf nur noch 15.000 im Jahr 2010. Seit einigen Jahren richtet sich die Stadt aber wieder auf. Mittelständische Unternehmen siedeln sich an, das Naturschutzgebiet Elbtalaue und der Elberadweg ziehen Touristen an. Zudem wird die Autobahn 14 endlich gebaut. Es geht aufwärts in Wittenberge, und auch immer mehr Menschen kehren zurück.

2027 wird im bevölkerungsreichsten Ort der Prignitz die Landesgartenschau stattfinden. Auch dafür sei das Bahnhofsgebäude "als Tor zur Elbtalaue" ein wichtiges Signal, erklärt Bürgermeister Oliver Hermann (parteilos): "Man kommt hier an, mitten im Grünen an der Elbe, an einem guten Standort zwischen Hamburg und Berlin - dieser Bahnhof kann natürlich genau dafür stehen."