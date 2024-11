Verbreitung der Wildkatze in Brandenburg soll besser erfasst werden

Dazu sind zehn Freiwillige für das Wildkatzenmonitoring ausgebildet worden, die ab Februar 2025 die Tiere beobachten sollen, wie der BUND in Brandenburg am Dienstag mitteilte. Gemeinsam mit dem Landesamt für Umwelt sollen genetische Nachweise für die Anwesenheit der Wildkatze gesichert werden, wie es weiter hieß.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) will den Bestand der Wildkatze in Brandenburg künftig besser dokumentieren.

Man hatte sie lange bejagt, und 200 Jahre lang waren Wildkatzen in Brandenburg ausgerottet. Nun sind sie zurück - und werden wohl auch nicht mehr verschwinden. Woher sie kommen, verrät ein Experte im Interview.

Wildkatzen in Brandenburg - gekommen um zu bleiben

Die einst ausgerottete Europäische Wildkatze ist zurückgekehrt und breitet sich der Naturschutz-Organisation zufolge in Brandenburg weiter aus. In den vergangenen Jahren häuften sich Berichte über Sichtungen und Hinweise auf das scheue Tier etwa per Video - zuletzt im Unterspreewald, teilte der BUND mit. Das Gebiet liege deutlich weiter östlich, als es die gesicherten Nachweise aus Jüterbog (Teltow-Fläming) und dem Hohen Fläming (Potsdam-Mittelmark) hätten vermuten lassen, hieß es. Um Klarheit zu schaffen, sind laut BUND genetische Analysen erforderlich, da Wildkatzen optisch leicht mit Hauskatzen verwechselt werden können.

Im November 2023 berichtete das Landesumweltamt, dass für den Hohen Fläming neun Wildkatzen und im Wildnisgebiet Jüterbog drei Wildkatzenweibchen nachgewiesen worden seien. In deutschen Wäldern leben laut BUND insgesamt um die 6.000 bis 8.000 Tiere.

"In Brandenburg verläuft die östliche Arealgrenze der Mitteleuropäischen Wildkatzenpopulation. Es ist faszinierend zu beobachten, wie sich die Wildkatze immer weiter durch Brandenburg bewegt", sagte der BUND-Landesvorstand in Brandenburg, Carsten Preuß.