Die Cottbuser Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen gegen den Cottbusverkehr-Geschäftsführer Ralf Thalmann eingestellt. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft dem rbb am Dienstag. Zunächst hatte die "Lausitzer Rundschau" (Bezahlinhalt) berichtet.

Terminüberschreitungen bei der Bestellung von Straßenbahnen, Spekulationsgeschäfte und fragwürdige Abrechnungen von Bewirtungskosten sollen Cottbusverkehr mindestens 4,5 Millionen Euro gekostet haben. Der Aufsichtsrat hält trotzdem am Geschäftsführer fest. Von René Althammer und Sophia Wetzke

Geschäftsführer soll Schäden in Millionenhöhe verursacht haben

2022 hatten sich fünf leitende Angestellte des kommunalen Verkehrsunternehmens an den damaligen Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) gewandt. Thalsmanns Handeln, so der Vorwurf damals, habe negative wirtschaftliche Auswirkungen auf das Unternehmen. Kelch beauftragte daraufhin eine Wirtschaftsprüfergesellschaft, die in einem Gutachten verschiedene Vorwürfe bestätigt sah.