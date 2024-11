Do 07.11.24 | 08:06 Uhr

Das Jahr 2024 zeichnet sich als das weltweit wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ab. Es sei zudem nahezu sicher, dass mit diesem Jahr erstmals die für das Klimasystem wichtige 1,5-Grad-Marke überschritten werde, teilte der EU-Klimadienst Copernicus in Bonn mit.

Wärmster März in Berlin und Brandenburg seit Beginn der Aufzeichnungen

Höchstwert in Cottbus

Die unerbittliche Art der Erwärmung sei besorgniserregend, sagte Copernicus-Direktor Carlo Buontempo. Die Daten zeigten eindeutig, dass der Planet ohne den ständigen Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre, der die globale Erwärmung vorantreibt, keine so lange Abfolge von Temperaturrekorden erleben würde, sagte er.

Zudem verwies er auf andere Faktoren, die in Jahren wie diesem und dem letzten zu außergewöhnlich hohen Temperaturen beitrugen, darunter das Wetterphänomen El Niño oder Vulkanausbrüche. Der langfristige Temperaturanstieg außerhalb von Phänomenen wie El Niño ist nach Angaben Buontempos und anderer Forscher ein schlechtes Zeichen.

Die Nachricht über ein neues Hitzerekordjahr wurde einen Tag nach der Wahl des künftigen US-Präsidenten Donald Trump bekannt, der den Klimawandel als "Schwindel" bezeichnet hat und die Ölproduktion stark ankurbeln will. Am Montag beginnt zudem in Aserbaidschan die Weltklimakonferenz COP29.