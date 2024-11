Laster mit 7.000 Hühnern an Bord kippt nach Unfall auf A2 um

Ein mit rund 7.000 lebenden Hühnern beladener Lastwagen ist auf der A2 auf einen Schilderwagen aufgefahren und umgekippt. Der Fahrer des Schilderwagens und der Beifahrer des Lkw wurden bei dem Unfall am Freitagvormittag zwischen den Anschlussstellen Netzen und Brandenburg leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

An der A2 fanden am Vormittag Mäharbeiten statt, die von dem Schilderwagen abgesichert wurden, wie ein Feuerwehrsprecher vor Ort sagte. Der Lastwagen mit den Tieren an Bord rammte den Wagen und geriet aus der Spur.