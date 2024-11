Auf der Suche nach Maronen und Pfifferlingen stößt ein Pilzsucher auf hunderte Reifen. Diese wurden in den 1990er Jahren auf einem ehemaligen Militärgelände in Rietz-Neuendorf abgeladen.

Mit schwerem Gerät rücken dort am Montagmorgen die Männer vom Bauhof Rüdersdorf und einer privaten Entsorgungsfirma an den Feldrand hinter der Möllenstraße beim Ortsteil Herzfelde an. Per Bagger wird der Unrat in einen extra bereitgestellten Container befördert.

Bereits im September hatte ein Finder anonym auf einen Haufen illegal abgekippter Dachpappe und Bauschutt hingewiesen. Den Ort hatte der oder diejenige allerdings nicht genau vermerkt. So musste dieser zunächst ermittelt werden, bevor endlich entsorgt werden konnte.

Aber immerhin wird überhaupt entsorgt, was andere möglicherweise ganz bewusst in die Landschaft kippen, sagt Patrick Schulz. Er ist eigentlich Disponent bei "Heim, Verwertung und Entsorgung" aus Herzfelde und am Montag als Containerfahrer im Einsatz. "Ich gehe stark davon aus, dass das von einer regionalen Baufirma ist, aus den einfachen Gründen, dass das keiner mehr entsorgt. Der Dumping-Preis ist bei den Baufirmen angekommen. Keiner kann oder will das mehr bezahlen. Dann fliegt das in die Wälder."