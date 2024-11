An der sächsisch-brandenburgischen Grenze haben sich fünf Wasserverbände zusammengeschlossen. Im Verbund wollen sie die Trinkwasser-Versorgung in der Region sichern, denn der Kohleausstieg verändert die Lage und der Verbrauch steigt. Von Andreas Rausch

Denn hier bei Frauendorf wird der Beginn einer zukunftsfähigen Wasserversorgung für 250.000 Menschen gefeiert. Fünf Wasserverbände in der brandenburgischen und sächsischen Lausitz haben sich dafür in einem Verbund zusammengefunden. Einer der ersten Schritte: Eine marode Wasserleitung aus den 1950er Jahren wird ersetzt, um Brandenburgs größtes Wasserwerk in Tettau mit dem sächsischen Leppersdorf störungsfrei zu verbinden. Jetzt wird auf rund einem Kilometer Länge der Abschnitt bei Frauendorf neu verlegt.

In Leppersdorf steht eine Großmolkerei, in der 3.000 Mitarbeiter jährlich 1,7 Millionen Liter Milch verarbeiten, zu Käse, Joghurt, Butter. Viel Produktion bedeutet: großer Bedarf an Trinkwasser. Mehr als 9.400 Kubikmeter verbraucht Sachsenmilch an jedem Produktionstag. Das entspricht in etwa dem Inhalt von 17 Schwimmbädern. Und Leppersdorf ist als Großverbraucher nicht allein.

Weiter nördlich in Brandenburg steht die BASF Schwarzheide, östlich davon der Mega-Industriepark Schwarze Pumpe (Spree-Neiße). Das sind alles große Industrieplayer, für deren reibungsloses Funktionieren eine zuverlässige Wasserversorgung Grundvoraussetzung ist. Und es kommen weitere Abnehmer hinzu: Die Lausitz lockt im Strukturwandel Investoren mit Milliardenzuschüssen.

Im länderübergreifenden Versorgungsgebiet zwischen den Brandenburger Orten Spremberg und Senftenberg sowie Weißwasser, Kamenz und Hoyerswerda in Sachsen leben etwa 250.000 Einwohner. Hier wird erwartet, dass der Bedarf an Trinkwasser in den nächsten Jahren durch den Strukturwandel noch um 25 Prozent steigt. "Ohne funktionierende Wasserversorgung kein Strukturwandel", meint Christoph Maschek, Vorsteher des Wasserverbandes Lausitz (WAL) aus Senftenberg,. In seine Zuständigkeit fallen das Wasserwerk Tettau und die Leitung in Frauendorf.