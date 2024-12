Am Donnerstagabend wurde eine GEV-Sitzung zur Situation an der Schule durchgeführt. Lehrkräfte hatten zuvor von teils respektlosem Verhalten der Kinder auch untereinander berichtet und fordern von den Behörden Unterstützung. Konkret geht es ihnen beispielsweise um einen Pförtner für die Schule sowie um einen Zugang zu einer zweiten Sporthalle.

Nach dem Brandbrief von Lehrkräften der Friedrich-Bergius-Schule in Berlin-Friedenau kündigen die Eltern der Schüler Konsequenzen an. Der Vorsitzende der Gesamtelternvertretung (GEV), Andreas Thewalt, will am Wochenende Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die zuständige Schulaufsicht einreichen. Zuerst berichtete der "Tagesspiegel".

Noch vor wenigen Jahren hatte die Friedrich-Bergius-Schule in Berlin-Friedenau einen guten Ruf. Doch jetzt berichtet das Kollegium in einem Hilferuf von katastrophalen Zuständen: Mobbing und Angriffe auf Schüler und Lehrer seien an der Tagesordnung.

Ein Vertreter der Schulaufsicht habe zunächst zu dem Termin am Donnerstag zugesagt, wenig später jedoch wieder abgesagt, so Thewalt. Die Absage hält der GEV-Vorsitzende für einen Verstoß gegen das Schulgesetz. In Paragraf 116 heißt es darin: "Vertreterinnen und Vertreter der Schulaufsichtsbehörde und des Bezirksamts sind berechtigt und auf Einladung eines schulischen Gremiums verpflichtet, an Sitzungen in Angelegenheiten, die sie betreffen, teilzunehmen.

"Kindern bringt man an der Schule Regeln bei und die Schulaufsicht hält sich nicht an ihr eigenes Schulgesetz", kritisiert Thewalt.