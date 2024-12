Ein Podcast für Süchtige, die Abstinenz leben, Abhängige, die Clean werden wollen, und natürlich auch für alle anderen. Wir nehmen die Worte "Drogen" und "Sucht" oft derart leichtfertig in den Mund, dass wir dabei vergessen, dass es sich bei der Drogensucht um eine lebensgefährliche Krankheit handelt. Voll cool, wenn in Netflix Serien Leute Lines ziehen, aber zeitgleich assoziieren wir Drogensüchtige mit "Asozial". Sie werden stigmatisiert. Raus aus der Gesellschaft. John und Hagen reden in ihrem Podcast über ihre Erkrankung. Sie wollen diesen Teufelskreis durchbrechen und haben sich nach Jahren des Abstiegs gesagt: Wir gehen diese verdammte Treppe jetzt wieder hoch. Im Juni 2023 haben sie mit "sucht & süchtig" den Deutschen Podcast Preis gewonnen.