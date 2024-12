Sie behindern Piloten und Fluglotsen: Private Drohnen bringen den Flugverkehr in Deutschland häufig durcheinander. Besonders oft war das in diesem Jahr am Flughafen BER der Fall. Dabei drohen den Drohnenpiloten saftige Strafen.

Private Drohnen haben den Flugverkehr in Deutschland auch in diesem Jahr gefährdet. Die Deutsche Flugsicherung (DFS) hat bis einschließlich November 149 Fälle registriert, in denen die unbemannten Flugobjekte zivilen Flugzeugen oder Luftverkehrseinrichtungen gefährlich nahe gekommen sind. Deutlich mehr als die Hälfte (61 Prozent) der Drohnen wurden in der Nähe größerer Flughäfen gesichtet, wie die DFS auf Anfrage berichtet.

Die meisten Zwischenfälle gab es in diesem Jahr bislang am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) mit 19 Meldungen (2023: 15). Es folgen Frankfurt am Main mit 17 und Hamburg mit 13 Fällen. An insgesamt 14 von 15 registrierten Flughäfen kam es demnach zu Vorkommnissen mit den privaten Drohnen. Keinerlei Vorkommnisse wurden vom Flughafen Saarbrücken berichtet.