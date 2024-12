Der gesperrte Tiergartentunnel in Berlin steht kurz vor der Freigabe . Das hat die Verkehrsinformationszentrale Berlin am Dienstag beim Kurznachrichtendienst X mitgeteilt.

Noch am Dienstag werden demnach die Verkehrsschilder montiert. Anschließend gibt es den Angaben zufolge eine Kontrollfahrt durch den Tunnel. Wenn alles in Ordnung sei, werde der Tiergartentunnel eventuell noch am Dienstag, spätestens aber am Mittwoch wieder für den Autoverkehr bis 3,5 Tonnen freigegeben, heißt es. Lkw und Busse dürfen die Röhre allerdings weiter nicht befahren.