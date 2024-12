Eine Frau soll von ihrem Sohn in Berlin-Wedding mit einem Beil attackiert und am Kopf verletzt worden sein. Die 69-Jährige wurde in einem Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt, wie die Polizei mitteilte. Die Tat soll sich demnach am Abend des Heiligabends in der Wohnung des 41-Jährigen in der Oudenarder Straße zugetragen haben.

Die verletzte Frau hatte sich bei der Polizei gemeldet und um Hilfe gebeten. Spezialkräfte des Landeskriminalamtes nahmen den Mann fest. Dabei wurden vier Beamte und auch der 41-Jährige verletzt. Er wurde ambulant behandelt und in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht.