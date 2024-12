Ein Fahrstuhl am Bahnhof Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) ist durch eine Sprengstoffexplosion zerstört worden. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Sonntag mitteilte, habe sich die Tat am Samstagabend gegen 22 Uhr ereignet. Unbekannte hatten dort vermutlich mit Böllern eine Explosion verursacht.

Durch die Detonation sei eine Scheibe des Fahrstuhls ins Gleisbett gefallen. Kurze Zeit später sei ein in den Bahnhof einfahrender Regionalexpress damit kollidiert. Der Zug war demnach so stark beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Zehn Fahrgäste wurden anschließend per Schienenersatzverkehr an ihre Ziele gebracht. Die Bahnstrecke war zeitweise gesperrt.