Da werden Sie geholfen, kritische Betrachtung Montag, 02.12.2024 | 15:38 Uhr

Warum privatisiert man nicht gleich das ganze Gesundheitssystem? Das ist doch alles nur noch eine Farce und hat zur Folge, dass sich wahrscheinlich Schwerkranke und arme Menschen gar nicht mehr wagen, den Rettungsdienst zu rufen. Beim Arzt Selbstzahler, sonst kein Termin, Nötigung doch das nächste Mal Geld mitzubringen für überflüssige IGeL Leistungen beim FA und finanzielle Überforderung von gerade sehr armen Menschen, obwohl sie Beiträge in beachtlicher Höhe ein Leben lang zahlen. Rettungsdienst nicht besetzt.

Und ein Laie soll nun wissen, ob der Angehörige einen Herzinfarkt hat oder doch nur einen Bandscheibenvorfall und wenn es „nur“ ein Bandscheibenvorfall ist, muss man zahlen, weil der akute Notfall nicht gegeben ist? Ich lach mich schlapp, so werden viele Leute unterversorgt und schlecht versorgt, mehr Kranke und viele werden sterben, weil sie Angst haben, die Rettung zu rufen, es könnte ja nicht stimmen, dass sie in Not sind.