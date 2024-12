Kupfer aus jahrhundertealter Kirche in Radensleben gestohlen

So 01.12.24 | 15:57 Uhr

An der Kirche in Radensleben bei Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) sind Kupferbestandteile der Dachentwässerung entwendet worden. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Mittwoch und Freitag, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Hinweise auf mögliche Täter gebe es bislang nicht. Zur Schadenshöhe wurden keine Angaben gemacht. Gestohlen wurden den Angaben zufolge mehrere Teile.

Die Radenslebener Kirche ist ein Feldsteinbau aus dem 13. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert wurde sie umfassend restauriert und umgestaltet durch den Gutsbesitzer und preußischen Landeskonservator Ferdinand von Quast. Die Familie ist auf dem Friedhof neben der Kirche bestattet.