Helmut Krüger Potsdam Dienstag, 10.12.2024 | 09:03 Uhr

Gegebenenfalls verwechseln zu Viele die Vorausschau mit Vorausberechnung. Vorausschau ist ein offenes Sehen, was passiert und zu wissen, was keinesfalls gesehen werden kann, wo also zurückhaltend gefahren werden muss. Vorausberechnung heißt, dass die "Szenerie", die sich jetzt gerade bietet, auch in den nächsten 20 Sekunden exakt so bleiben wird. Wer aber könnte so etwas tatsächlich wissen?



Mithin wird über den anderen hinweg gerechnet, so, als wüsste man um dessen Verhalten. Das aber ist Hellseherei und m. E. die Quelle der meisten Zusammenstöße. Gerade bei einem zu dichten Abstand ist das der Fall.