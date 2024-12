Doch auch Lichterketten und andere elektrische Weihnachtsdekoration können brandgefährlich sein. "Wenn man in der Weihnachtszeit viele elektrische Geräte an einer Mehrfachsteckdose betreibt, kann das zu einer Überlastung führen", warnt Brandoberinspektor Michael Kühn. "Sie kann warm werden, und dann kann sich ein Brand entwickeln."

Präventiv sollte ein Wassereimer oder ein Feuerlöscher in der Nähe der Kerzen und Weihnachtsdeko bereitstehen. "Das kann ein Pulverlöscher sein, aber auch ein Schaumlöscher", rät Hauptbrandmeister Schwendicke. Wenn es bereits brennt, bleibe kaum Zeit, um einen Eimer mit Wasser zu füllen. Für die Früherkennung seien Rauchmelder besonders wichtig.

Der Deutsche Feuerwehrverband [feuerwehrverband.de] empfiehlt außerdem, Streichhölzer und Feuerzeuge an einem kindersicheren Ort aufzubewahren und Kerzen nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen wie Geschenkpapier oder Vorhängen zu stellen. Kerzen gehören in eine standfeste, nicht brennbare Halterung. Kerzen am Weihnachtsbaum sollte man von oben nach unten entzünden und von unten nach oben ablöschen.