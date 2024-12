In vier der 19 im Jahr 2023 getesteten Bäume wurden zudem drei Wirkstoffe gefunden, die in der EU keine Zulassung besitzen, sowie in zwei Bäumen ein Wirkstoff, der keine Zulassung für Weihnachtsbäume besitzt. Das bewertete der BUND schon bei der letzten Überprüfung vor vier Jahren als skandalös - solche Bäume dürften nicht verkauft werden.

Es werden Pestizide, also Herbizide, Insektizide und Fungizide eingesetzt. So sollen Schädlinge bekämpft und das Aussehen der Weihnachtsbäume perfektioniert werden – schließlich gilt es, die hohen Ansprüche der Kunden erfüllen zu können. Selbst das Totalherbizid Glyphosat wurde auf einzelnen Bäumen schon nachgewiesen. Auch die Umwelt belastender Kunstdünger kommt zum Einsatz.

Was an Giftstoffen landet auf den Bäumen der Plantagen und warum?

Von einer akuten Gesundheitsgefahr für Verbraucher sei aufgrund der geringen Konzentrationen in den Bäumen nicht auszugehen, heißt es vom BUND. Eine Ausdünstung der Stoffe in die Rauminnenluft und die Aufnahme über die Atemwege sei jedoch nicht auszuschließen. Die gefundenen Pestizide können sich laut Hölzel möglicherweise auch auf Menschen auswirken: "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Pestizide in geschlossenen und beheizten Räumen in die Raumluft ausdünsten", sagt Corinna Hölzel, BUND-Pestizidexpertin.

Die größten Anbauregionen liegen in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Rund 2,4 Millionen Weihnachtsbäume würden jedes Jahr importiert, vor allem aus Dänemark, hieß es weiter. Der Marktanteil an Öko-Weihnachtsbäumen bleibt dabei nach Angaben von Robin Wood gering. Er betrage nach Schätzungen nur knapp ein Prozent.

Zwischen 25 und 30 Millionen Weihnachtsbäume werden in Deutschland jedes Jahr verkauft. Im Durchschnitt wächst ein Weihnachtsbaum – zum Beispiel die beliebte Nordmanntanne - acht bis zehn Jahre, bis er geschlagen wird. 90 Prozent dieser Bäume stammen laut BUND aus heimischer Produktion. Fünf Prozent davon wurden in den vergangenen Jahren im Rahmen der Waldpflege direkt aus dem Wald entnommen, der allergrößte Teil stammt aus Weihnachtsbaumplantagen.

In Berlin könnten die Preise aufgrund der hohen Standmieten höher liegen. Grund für die Teuerung sind demnach gestiegene Kosten für die Erzeuger etwa bei Transport, Verpackungen oder den Löhnen. Außerdem hätten viele Produzenten auch in Brandenburg ihre Anbauflächen reduziert.

Die Preise steigen nach Angaben der Weihnachtsbaumerzeuger in diesem Jahr leicht an. Sie bewegten sich zwischen 22 Euro bis 30 Euro pro Meter Nordmanntanne, so die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Dies sei ein Euro mehr als im Vorjahr. Bei der Blaufichte liegt der Preis bei 13 bis 19 Euro. Zuletzt nahm die Nachfrage nach kleineren Bäumen von 1,50 bis 1,75 Metern zu.

Was kosten die Weihnachtsbäume in diesem Jahr?

Langer Baum, kurze Strecke: Der Weihnachtsbaum für den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz kommt in diesem Jahr aus einem Garten in Berlin-Lichterfelde. Der Transport durch die Stadt verlief in der Nacht auf Mittwoch ohne Probleme.

Und dann noch: wie entsorgt man den Baum am Ende richtig?

Die Berliner Bezirke und auch die meisten Brandenburger Kommunen bieten gesonderte Abholungen für Weihnachtsbäume an. Wer den Baum so entsorgt, sorge, so das Umweltbundesamt [umweltbundesamt.de], dafür, dass das Holz des Weihnachtsbaums noch möglichst umweltschonend genutzt werden kann. Entfernen sollte man vor der Entsorgung grundsätzlich allen Baumschmuck und Reste von Verpackungsnetzen. Das gilt auch für diejenigen, die ihren Baum zum Wertstoffhof bringen.

Direkt in den Biomüll sollte der Weihnachtsbaum nicht gegeben werden. Auch nicht, wenn er noch so sorgfältig zerkleinert wurde. Denn Stamm und Äste eignen sich nicht zur Vergärung in Biogasanlagen, wo Biomüll in der Regel landet.

Wer einen Kamin oder Kachelofen zuhause hat und zusätzlich eine Säge, kann seinen Weihnachtsbaum nach dem Fest auch als Feuerholz nutzen. Vorab sollte allerdings der zuständige Schornsteinfeger gefragt werden, ob der Ofen für die Verbrennung des Holzes geeignet ist. Außerdem muss das Holz trocknen, bevor man es verbrennen kann. Hinzu kommt auch last but not least: Ist der Baum vorbehandelt, egal womit, ist Verbrennen tabu.