Mordprozess nach Messerangriff am Kottbusser Tor beginnt

Nach einem tödlichen Messerangriff auf einen 26-Jährigen am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg stehen ab Dienstag drei junge Männer vor dem Berliner Landgericht. Die Anklage gegen die 18- bis 24-Jährigen lautet auf gemeinschaftlichen Mord.

Zwei der Angeklagten hätten den 26-Jährigen bei der Tat am 22. Juni abgelenkt, der 18-Jährige sei dann an das Opfer herangetreten und habe ihm mit einem Messer einen Stich in den Oberkörper versetzt. Der 26-Jährige sei kurz darauf gestorben.