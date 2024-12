Das Thema Nachhaltigkeit spielt inzwischen auch bei Weihnachtsgeschenken eine Rolle: Second-Hand-Produkte liegen im Trend. In einem Berliner Gebrauchtwarenkaufhaus werden Spielwaren, Kleidung und Geschirr aus zweiter Hand verkauft. Von Lisa Splanemann

Eine große, rot-weiße Weihnachtsmann-Mütze aus Filz hängt an einer Kleiderstange. Ein Schneemann mit Sternenmuster aus Porzellan, Kerzenhalter und ein weiß lackierter Holzbaum stehen auf einem langen Tisch mitten im Gebrauchtwarenkaufhaus "NochMall" in Berlin-Reinickendorf. Rundherum befinden sich Regale mit Kinderbüchern, Gesellschaftsspielen, Geschirr und Gläsern.

Notfälle passieren auch an den Feiertagen. Doch wen kann man wie alarmieren? Feuer, Unfälle, psychische Krise, erkrankte Tiere - auch über Weihnachten und Silvester sind die Notrufnummern in Berlin und Brandenburg durchgehend besetzt. Ein Überblick.

Wer ist da, wenn man an den Feiertagen Hilfe braucht?

Auf rund 2.500 Quadratmetern Fläche wird in dem Second Hand-Geschäft "alles außer neu" verkauft, wie das Kaufhaus sein Angebot beschreibt. "NochMall" wurde 2020 eröffnet und gehört zur Berliner Stadtreinigung (BSR). Bei der Warenannahme vor Ort und auf bestimmten Berliner Recyclinghöfen können gebrauchte Produkte abgegeben werden.

Weihnachten etwas Gebrauchtes zu verschenken, liegt im Trend. "Wir haben zum Beispiel für meinen Schwiegervater dieses Jahr auf dem Flohmarkt zwei Schals gekauft und auch eine Mütze war dabei", erzählt eine Kundin.

Ein paar Regale weiter steht eine Kundin und sucht nach passendem Besteck. "Ich bekomme direkt nach Weihnachten Besuch – und da fehlen mir jetzt noch Gabeln, Gläser und einige große Teller." Second Hand-Weihnachtsgeschenke kommen für sie in jedem Fall infrage: "Geburtstagsgeschenke habe ich schon Second Hand verschenkt." Solang die Qualität gut sei und die Produkte der Person gefallen würden, sehe sie darin kein Problem.

"Wir suchen nach Wohnungssachen und Weihnachtsgeschenken, den letzten Kleinigkeiten", berichtet ein junger Mann, dazu gehöre etwa Spielzeug oder etwas Kreatives.