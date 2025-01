Zudem soll es am Sonntag an der Gedenkstätte am ehemaligen Zwangslager Marzahn eine Gedenkstunde geben. Der Beginn dort ist 12 Uhr. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Landesverband Deutscher Sinti und Roma Berlin-Brandenburg und dem DGB Kreisverband Ost statt.

In Berlin wollen Politiker am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr Kerzen am Denkmal der ermordeten Juden Europas entzünden. Daran nehmen neben Vertretern von verschiedener Organisationen auch Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) und Berliner Abgeordnete teil - darunter SPD-Fraktionschef Raed Saleh und Grünen-Fraktionschefin Bettina Jarasch.

Am Vortag des Holocaust-Gedenktags am 27. Januar nehmen zahlreiche Menschen bei mehreren Veranstaltungen in Berlin und Brandenburg an Erinnerungsveranstaltungen teil.

In Spremberg (Spree-Neiße) geht zudem an diesem Sonntag (ca. 16 Uhr) der "Ex Long March" mit einem Gedenkappell zu Ende. Die Teilnehmer sind seit dem 24. Januar von Zagan in Polen über Bad Muskau nach Spremberg marschiert. Die Strecke ist rund 100 Kilometer lang. Der Marsch erinnert an die Evakuierung von mehreren Tausend Kriegsgefangenen vor 80 Jahren. In den Wintermonaten 1944/45 mussten sie die Strecke unter schwersten Bedingungen zurücklegen.

In Zagan (damals Sagan) befand sich das Kriegsgefangenenlager "Stammlager Luft III" für Angehörige von US-amerikanischen, britischen, kanadischen und neuseeländischen Luftwaffeneinheiten, Piloten und Flugzeugbesatzungen. Am diesjährigen "Ex Long March" nehmen rund 45 Soldaten der US-Armee, der polnischen Armee, Veteranen der Bundeswehr sowie einige Mitglieder der Royal Air Force teil. Darüber hinaus beteiligen sich in diesem Jahr erstmalig auch Familienangehörige damaliger Kriegsgefangener.