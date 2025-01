Mit dem "Ex Long March" erinnern Teilnehmerinnen und Teilnehmer - darunter Armeeangehörige mehrerer Nationen - an die Evakuierung von mehreren Tausend Kriegsgefangenen, die in den Wintermonaten 1944/45 vom Lager in Sagan (heute: Żagań in Polen) nach Spremberg marschieren mussten. In Sagan befand sich ein großes Kriegsgefangenenlager für Angehörige von US-amerikanischen, britischen, kanadischen und neuseeländischen Luftwaffeneinheiten, Piloten und Flugzeugbesatzungen.

Am diesjährigen "Ex Long March" nehmen Soldaten der US-Armee, der polnischen Armee, Veteranen der Bundeswehr sowie einige Mitglieder der Royal Air Force teil. Darüber hinaus beteiligen sich in diesem Jahr erstmalig auch Familienangehörige damaliger Kriegsgefangener. Zum Abschluss des Marsches soll am 26. Januar in Spremberg ein Gedenkappell stattfinden. Organisiert wird die Gedenkveranstaltung von Howard de Lestre.