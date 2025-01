Als Winterwetter gilt gemeinhin etwas anders als das, was seit Wochen draußen in Berlin und Brandenburg zu sehen ist. Aber: Jetzt soll es endlich Schnee geben. Zumindest stundenweise. Wer schlittenfahren will, muss schnell sein.

Der Mittwoch bringt noch wechselhaftes Wetter nach Berlin und Brandenburg. Seit Mittag zeigt sich zeitweise die Sonne, so der Deutsche Wetterdienst, die Höchsttemperaturen liegen bei vier bis sechs Grad. In der Nordhälfte Brandenburgs wird es windig, mit Böen bis 60 Kilometern pro Stunde.



In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen auf null bis minus zwei Grad, was örtlich zu Glätte führen kann. Ab Mitternacht ziehen dichte Wolken auf, und in den südlichsten Landesteilen setzt erster Schneefall ein. "Dass es bis in tiefe Lagen schneit, ist relativ sicher", sagte die Meteorologin Julia Tuschy vom DWD. Grund sei demnach eine Luftmassengrenze, die sich quer über die Mitte Deutschlands legt und eine polare Luftmasse im Norden von einer subtropischen Luftmasse im Süden trenne. Zu rechnen sei mit bis zu fünf Zentimetern Neuschnee, so Tuschy.