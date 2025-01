U6 hält bis Herbst 2026 stadteinwärts nicht am Bahnhof Seestraße

Do 09.01.25 | 12:47 Uhr

Der U-Bahnhof Seestraße wird ab kommendem Montag für mehr als eineinhalb Jahre stadteinwärts gesperrt. Die Züge der Linie U6 mit Fahrtrichtung Alt-Mariendorf halten dann dort nicht mehr. Grund sind laut BVG umfangreiche Bauarbeiten. Der Bahnsteig sowie die Zugangstreppen werden in dieser Zeit komplett abgerissen und neu gebaut", teilte ein Sprecher auf Nachfrage des rbb mit.

Die BVG will wieder deutlich zuverlässiger werden. Ihr Ziel ist eine Pünktlichkeitsquote von 99 Prozent. Dafür braucht es auch neue U-Bahnen. Bis diese im Fahrbetrieb zum Einsatz kommen, werden allerdings noch ein paar Monate vergehen.

Fahrgäste, die von Norden kommend an der Seestraße aussteigen wollen, müssen laut BVG bis zum U-Bahnhof Leopoldplatz oder bis zum U-Bahnhof Wedding fahren, dort umsteigen und in die Gegenrichtung ein oder zwei Stationen zurückfahren. Wer ab Seestraße in Richtung Alt-Mariendorf fahren möchte, soll zunächst bis Rehberge fahren und dort umsteigen. Zudem bestehe die Möglichkeit, zwischen Seestraße und Leopoldplatz auf den Bus 120 auszuweichen oder zu Fuß zu gehen.

Bereits im Frühjahr 2024 war die U6 an dieser Stelle wegen eines Kabelbrandes wochenlang gesperrt.