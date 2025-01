Auf Instagram kursiert ein Video, in dem eine Person der Gruppe den Stein aufstellt. Nach eigener Aussage will das Kollektiv so auf das Clubsterben aufmerksam machen und Menschen zum Nachdenken anregen. Es sei davon auszugehen, dass weitere Grabsteine folgen werden. Das Projekt schreibt dazu: "In den nächsten Monaten geht es weiter, die Auftragsbücher sind voll!"

Nach Aussagen des Kollektivs stammt der Watergate-Stein von einem abgelaufenen Grab, der für die Entsorgung vorgesehen war und dann überarbeitet wurde.