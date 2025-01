Erste legale Cannabis-Ernte in Berlin an Mitglieder verteilt

Zum ersten Mal hat in Berlin eine Cannabis-Anbauvereinigung legal angebautes Gras an ihre Mitglieder ausgegeben. "Jedes Mitglied erhält seine zehn Gramm Ernteanteil sowie seinen zusätzlich angemeldeten Bedarf", sagte die Vorstandsvorsitzende der Green Leaf Society, Jana Halbreiter, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Größerer Andrang herrschte bei der Ausgabe nicht, da für jeden Interessenten ein festes Zeitfenster vereinbart worden war.