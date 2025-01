CD Donnerstag, 23.01.2025 | 19:16 Uhr

Bei uns um den Block herum wird täglich (!) jede Menge Müll auf den Gehweg und in Büsche geschmissen. Kürzlich auf einer einzigen Tour in 5 Minuten um den Block entdeckt: 3 Stapel mit je 4 Autoreifen, ein Kühlschrank, ein Sessel, eine Matratze, ein ganzer Einkaufswagen voll Dreck, zerkloppte Möbel, diverse Bretter und Müllsäcke. Und so sieht es hier fast immer aus, es gibt keine 20m Gehweg ohne dass etwas herumliegt. Anscheinend kommt hier nie von selbst mal die Stadtreinigung durch, weil das Zeug manchmal wochenlang herumliegt. Sooo blind können die gar nicht sein. Da muss man erst via Ordnungsamt-App mühsam um Abhilfe bitten, die dann nur an die BSR weitergeleitet wird, ohne dass was passiert. Leben in diese Stadt nur noch Ferkel? Manchmal könnte man meinen. Wer möchte in so einer widelichen Umgebung leben?