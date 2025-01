Siedlungsgebiet Donnerstag, 23.01.2025 | 08:01 Uhr

Das der Dreck auf den Strassen besonders in den letzten 5 Jahren deutlich zu genommen hat kann ich bestätigen. Es werden in zunehmenden Maße Taschentücher und Ess- und Trinkverpackungen einfach weggeworfen - auch hier im Siedlungsgebiet. Illegale Müllentsorgung gibts mittlerweile auch immer mal wieder, allerdings -noch- eher nur an Stellen wo nicht befürchtet wird dass ein erboster Bewohner erscheint. Und das die BSR Strassenreinigung nicht mehr hinterherkommt ist auch zu merken. In diesem und im letzten Winter wurde quasi gar kein Laub geharkt. Habe das noch nicht gemeldet und das Laub immer wieder auf den Grünstreifen gefegt, damit keiner ausrutscht, aber der Wind vertreibt so einen Laubhaufen schnell wieder und eine Dauerlösung ist das sicher nicht. Das mit den Arbeitskräften kann ich auch bestätigen. Ein Verwandter in Brandenburg hatte nach langer Suche jemanden gefunden der für 1 knappe Stunde Laub wegharken zu 45 Euro zugesagt hatte und dann aber zweimal einfach nicht erschien.