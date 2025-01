Ex-Partner nach Tötungsdelikt in Marzahn in Untersuchungshaft

Nach einer tödlichen Messerattacke auf eine Frau in Marzahn ist Haftbefehl gegen deren Ex-Partner erlassen worden. Der Beschuldigte wurde einem Haftrichter vorgeführt und ist in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Polizisten hatten den 29-jährigen Vietnamesen am Dienstag festgenommen. Er steht im dringenden Tatverdacht, die Frau am Samstag getötet zu haben.

Die 27 Jahre alte Vietnamesin war am Samstag im Fahrstuhl des Wohnhauses an der Marzahner Chaussee entdeckt worden und kurz darauf gestorben. Ihr Körper wies Dutzende Messerstiche auf.