Frau in Berlin-Marzahn mutmaßlich gewaltsam getötet

Nachbarn haben am Samstagmorgen eine schwer verletzte Frau in ihrer Wohnung in Berlin-Marzahn gefunden, wenig später verstarb sie. Gegen 9 Uhr erreichte die Beamten der Notruf, wie die Polizei mitteilte.



Die Polizei geht eigenen Angaben zufolge von einem gewaltsamen Tötungsdelikt aus, die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Als die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, hat die Frau noch gelebt, verstarb aber wenig später, wie es hieß. Informationen zu einem Tatverdächtigen oder weitere Einzelheiten sind der Polizei eigenen Angaben zufolge noch nicht bekannt.