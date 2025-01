Do 02.01.25 | 13:38 Uhr

Feiernde haben in der Silvesternacht in Berlin mehr Müll auf den Straßen hinterlassen, als in den Jahren zuvor. 670 Kubikmeter Abfall hätten die Beschäftigten der Berliner Stadtreinigung (BSR) bisher eingesammelt, teilte das Unternehmen auf der Onlineplattform X mit. Das seien 50 Kubikmeter mehr als vor einem Jahr.

Die Aufräumarbeiten erfolgten zunächst an stark besuchten Orten der Stadt wie Kurfürstendamm, Schönhauser Allee und Hermannplatz, wie es hieß. Viel zu tun gab es laut BSR auch im Bereich am Brandenburger Tor und der Straße Unter den Linden, wo die große Silvesterparty stattfand. Für die eigentliche Partyfläche war allerdings der Veranstalter zuständig, wie die BSR betonte. Der restliche Silvestermüll soll nun im Rahmen der regulären Stadtreinigung beseitigt werden, hieß es weiter.