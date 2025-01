Silvesternacht 2024/2025 - Polizei meldet 330 Festnahmen in Berlin

Mi 01.01.25 | 08:29 Uhr

rbb Bild: rbb|24 / TNN

Nach einer ersten Bilanz der Berliner Polizei und Feuerwehr wurden an Silvester wieder Einsatzkräfte angegriffen, auf Seiten der Polizei gab es demnach mehrere Verletzte. Hunderte Menschen wurden festgenommen. In Oberhavel in Brandenburg starb ein Mensch.

Naut einer ersten Bilanz der Berliner Polizei sind in der Silvesternacht rund 330 Menschen festgenommen worden. 13 Beamte seien verletzt worden, einer von ihnen schwer, sagte Polizeisprecher Florian Nath am frühen Mittwochmorgen. Der schwer verletzte Polizist sei mutmaßlich von einem illegalen Feuerwerkskörper getroffen worden - von einer Kugelbombe an der Ecke Prenzlauer Allee/Danziger Straße, wie es hieß. Er musste in einem Krankenhaus operiert werden.



Mehrere Polizisten und Rettungskräfte seien während ihrer Einsätze in der Silvesternacht mit Feuerwerkskörpern beschossen worden, sagte Nath. Die Pressestelle der Berliner Feuerwehr gab an, dass mehr als 50 Kräfte von Angriffen durch Pyrotechnik und/oder Steinwurf betroffen waren - ohne dass dabei jemand verletzt wurde.



Notruf zeitweise eingeschränkt

Der Notruf 112 war zeitweise nur eingeschränkt verfügbar. Ein Großbrand ereignete sich in Kreuzberg in der Ritterstraße, wo ein ehemaliges Parkhaus nach Feuerwehrangaben "auf zwei Etagen in ganzer Ausdehnung" brennt. Verletzt worden sei dort niemand.

Bewohner in Teilen Berlins von Wasserversorgung abgeschnitten

Die Bewohner mehrerer Bezirke waren am Dienstagabend wegen eines Wasserrohrbruchs zeitweise von der Wasserversorgung abgeschnitten gewesen. Noch vor Mitternacht normalisierte sich die Lage aber allmählich wieder. Man habe einen akuten Vorfall "in Rekordzeit repariert", sagte Stephan Natz, Sprecher der Berliner Wasserbetriebe, am Mittwochmorgen rbb|24.



Die Berliner Wasserbetriebe rechnen damit, dass es nach dem Wasserrohrbruch in der Seestraße zu längeren Bauarbeiten kommen wird. Es sei ein Rohr "auf mehreren hundert Metern Länge auszuwechseln", sagte Natz weiter. Es müssten jetzt viele Gespräche geführt, Ämter und Stellen einbezogen werden - die Details sollen am Donnerstag besprochen werden.



Das beschädigte Rohr habe einen Innendurchmesser von 76 Zentimetern, sei aus dem Jahr 1928, und wies "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit" Materialermüdung auf, sagte Natz.



Toter und schwer verletzte in Brandenburg

Durch einen Silvesterböller ist im Landkreis Oberhavel in Brandenburg ein Mensch ums Leben gekommen. Die Person sei bei einem Unfall tödlich verletzt worden, sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Agentur DPA. Weitere Angaben machte er nicht.



Auch an anderen Orten in Brandenburg gab es schwere Unfälle mit Pyrotechnik. In Havelsee-Fohrde nahe der Stadt Brandenburg an der Havel sei eine Person durch die Explosion von Feuerwerk lebensgefährlich verletzt worden, sagte der Sprecher. In Rhinow im Landkreis Havelland seien zwei Menschen durch Böller schwer im Gesicht verletzt worden.

Sendung: Inforadio, 01.01.2025, 6:00 Uhr