Für den geplanten Neubau einer Synagoge am Fraenkelufer in Berlin-Kreuzberg gibt es jetzt einen Architektur-Entwurf. Wie der Trägerverein am Freitag mitteilte, setzte sich in einem Wettbewerb das Team von Staab-Architekten gemeinsam mit dem Atelier Loidl Landschaftsarchitekten durch.

Das Konzept soll nun die Basis bilden für die konkrete Bauplanung unter Federführung der landeseigenen Immobiliengesellschaft Berlinovo. "Die Ausarbeitung des prämierten Entwurfs soll jetzt zusammen mit der Berlinovo sehr zügig erfolgen, damit am 9. November nächsten Jahres am Fraenkelufer der Grundstein für das Jüdische Zentrum gelegt werden kann", sagte der Baubeauftragte Engelbert Lütke Daldrup.